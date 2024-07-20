



Кейт Хадсон чувствовала запах Макконахи "за милю"

Популярный голливудский актер Мэттью Макконахи не пользуется дезодорантом.



По данным CNN, об этом рассказала актриса Кейт Хадсон в эфире Watch What Happens Live.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Она опровергла слухи о том, будто заставляла Макконахи отказаться от его позиции на съемочной площадке. Тем не менее, она пошутила, что от актера довольно резко пахло потом.



"Я чувствовала его запах за милю. Он не пользуется дезодорантом. И я, к слову, тоже", — рассказала Хадсон.