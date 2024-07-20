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Убийство польского пограничника: напавший - с Ближнего Востока
20.07.2024 14:24 Алина Груднева

Убийство польского пограничника: напавший - с Ближнего Востока

Мигрантом, который нанес смертельное ранение польскому пограничнику в мае, оказался выходец одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источник.

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По слухам, личность мигранта уже установлена. Выясняется его местонахождение.

По версии следствия, он может находиться в Беларуси. Не исключается, что он намерен отправиться в Сирию.

Польский пограничник получил тяжелые ранения 28 мая во время попытки прорыва мигрантов с территории Беларуси. Спустя неделю он скончался.

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