Убийство польского пограничника: напавший - с Ближнего Востока
Мигрантом, который нанес смертельное ранение польскому пограничнику в мае, оказался выходец одной из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на источник.
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По слухам, личность мигранта уже установлена. Выясняется его местонахождение.
По версии следствия, он может находиться в Беларуси. Не исключается, что он намерен отправиться в Сирию.
Польский пограничник получил тяжелые ранения 28 мая во время попытки прорыва мигрантов с территории Беларуси. Спустя неделю он скончался.