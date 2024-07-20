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Вокруг резиденции Путина усилили ПВО
20.07.2024 14:00 Алина Груднева

Вокруг резиденции Путина усилили ПВО

Вокруг резиденции Владимира Путина, что расположена в районе озера Валдай, значительно усилили  ПВО.

По данным CNN, соответствующие спутниковые снимки предоставлены Maxar Technologies.

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Уточняется, что вокруг резиденции установлено несколько зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1". Предположительно, они были переброшены в этот район в период с сентября прошлого года по май этого года.

На спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видна система ПВО, размещенная на вышке в лесу недалеко от летней резиденции Путина.
По мнению аналитиков, такие меры были предприняты на фоне получения Украиной вооружения, способного на удары в глубине территории РФ.

"Панцирь-С1" предназначен для борьбы с крылатыми ракетами малой дальности и беспилотниками.

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