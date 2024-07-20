



Вокруг резиденции Путина усилили ПВО

Вокруг резиденции Владимира Путина, что расположена в районе озера Валдай, значительно усилили ПВО.



По данным CNN, соответствующие спутниковые снимки предоставлены Maxar Technologies.



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Уточняется, что вокруг резиденции установлено несколько зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1". Предположительно, они были переброшены в этот район в период с сентября прошлого года по май этого года.





По мнению аналитиков, такие меры были предприняты на фоне получения Украиной вооружения, способного на удары в глубине территории РФ.



"Панцирь-С1" предназначен для борьбы с крылатыми ракетами малой дальности и беспилотниками.