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Удар по базе РФ в Крыму: снимки со спутника
20.07.2024 14:42 Алина Груднева

Удар по базе РФ в Крыму: снимки со спутника

На военной базе россиян на озере Донузлав в Крыму после мощного удара вспыхнул пожар.

Издание "Радио свобода" опубликовало спутниковые снимки, на которых показаны последствия.

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Больше всего ущерб нанесен военно-морской базе. Также пожар добрался до Донузлавской ветровой станции. 

В свою очередь, УНИАН со ссылкой на источники сообщает, что выведены из троя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции ВС РФ.

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