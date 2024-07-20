



Удар по базе РФ в Крыму: снимки со спутника

На военной базе россиян на озере Донузлав в Крыму после мощного удара вспыхнул пожар.



Издание "Радио свобода" опубликовало спутниковые снимки, на которых показаны последствия.



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Больше всего ущерб нанесен военно-морской базе. Также пожар добрался до Донузлавской ветровой станции.



В свою очередь, УНИАН со ссылкой на источники сообщает, что выведены из троя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции ВС РФ.