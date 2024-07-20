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Российских хакеров схватили в Испании
20.07.2024 15:01 Алина Груднева

Российских хакеров схватили в Испании

В Испании задержаны три российских хакера, которых подозревают в причастности к кибератакам на госучреждения и стратегический сектор стран НАТО.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на испанскую Гражданскую гвардию.

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Хакеры задержаны на Балеарских островах и в Андалусии. В домах подозреваемых проведены обыски.

По версии следствия, они принадлежат группе NoName057(16), созданной после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Группа занимается DDoS-атаками на сайты государственных и частных организаций стран, которые поддерживают Украину", - сказано в материале.

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