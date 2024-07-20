



Эрдоган и президент Кипра видят разные пути для разделенного острова

Турецкий лидер говорит, что не видит смысла в переговорах под руководством ООН, поскольку Христодулидес заявляет, что воссоединение - единственный путь вперед.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находился на северном Кипре, чтобы отметить 50-летие со дня вторжения турецких войск, заявил, что не видит смысла в продолжении переговоров под руководством Организации Объединенных Наций о будущем средиземноморского острова.



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"Мы считаем, что федеральное решение на Кипре невозможно. Никому не будет полезно говорить: давайте продолжим переговоры с того места, на котором мы остановились в Швейцарии много лет назад", — заявил Эрдоган в субботу в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК).



Северный Кипр является отколовшимся государством, признанным только Турцией, и его кипрско-турецкое руководство желает международного признания.



Эрдоган присутствовал на военном параде, посвященном дню начала наступления Турции в 1974 году. С тех пор Кипр разделен границей, патрулируемой ООН.



Мирные переговоры зашли в тупик, а последний раунд переговоров в Кран-Монтане, Швейцария, провалился в 2017 году.

"Турция готова вести переговоры, обсуждать, достигать прочного мира и решения на Кипре", — сказал Эрдоган, добавив, что обе стороны "должны сидеть за столом переговоров как равные".



Выступая на отдельном мероприятии в Никосии в субботу, президент Кипра Никос Христодулидес заявил журналистам, что воссоединение — единственный путь вперед.



"Что бы ни делал или говорил Эрдоган и его представители на оккупированных территориях, Турция, 50 лет спустя, продолжает нести ответственность за нарушение прав человека всего кипрского народа и за нарушение международного права", — заявил Христодулидес после мемориала.

