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Беларусь ведет с Берлином переговоры относительно смертной казни немца
20.07.2024 18:14 Алина Груднева

Беларусь ведет с Берлином переговоры относительно смертной казни немца

Минск ведет переговоры с Германией по поводу смертной казни, к которой приговорили 30-летнего немца Рико Кригера.

Напомним, что мужчину обвинили в "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия", повреждении транспорта, создании "экстремистского формирования", агентурной деятельности, наемничестве и терроризме.

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По данным БелТа, представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что его ведомство ведет переговоры с Берлином.

"С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по этой теме продолжаются по линии Министерств иностранных дел двух стран", – сообщил Глаз.

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