



Пентагон отправит в Европу бронетанковую бригаду

Пентагон намерен перебросить в Восточную Европу бригадную боевую группу 1-й бронетанковой дивизии.



По данным американского командования, отправка военных состоится этой осенью в рамках ротации.



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"Она сменит бригаду 4-й пехотной дивизии в рамках регулярной ротации сил для выполнения обязательств Соединенных Штатов перед союзниками и партнерами по НАТО", - сообщили в командовании.



Еще одну бригаду Пентагон отправит на Ближний Восток. 10-я горная дивизия в рамках ротации сменит 44-ю пехотную бригаду.