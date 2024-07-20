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Пентагон отправит в Европу бронетанковую бригаду
20.07.2024 20:01 Алина Груднева

Пентагон отправит в Европу бронетанковую бригаду

Пентагон намерен перебросить в Восточную Европу бригадную боевую группу 1-й бронетанковой дивизии.

По данным американского командования, отправка военных состоится этой осенью в рамках ротации.

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"Она сменит бригаду 4-й пехотной дивизии в рамках регулярной ротации сил для выполнения обязательств Соединенных Штатов перед союзниками и партнерами по НАТО", - сообщили в командовании.

Еще одну бригаду Пентагон отправит на Ближний Восток. 10-я горная дивизия в рамках ротации сменит 44-ю пехотную бригаду.

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