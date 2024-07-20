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В Германии предупредили о рисках из-за американских "Томагавков"
20.07.2024 20:15 Алина Груднева

В Германии предупредили о рисках из-за американских "Томагавков"

Размещение американских ракет "Томагавк" на территории Германии несет угрозу для страны.

По данным DPA, такое предупреждение сделал соратник канцлера Шольца, председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в интервью Funke.

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Он уверен, что Германии на фоне продолжающейся войны в Украине нужно усилить собственную обороноспособность.

"Мы не должны игнорировать риски, связанные с развертыванием. Ракеты имеют очень короткое время предупреждения и открывают новые технологические возможности. Опасность непреднамеренной военной эскалации является значительной", – отметил он.

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