



В Германии предупредили о рисках из-за американских "Томагавков"

Размещение американских ракет "Томагавк" на территории Германии несет угрозу для страны.



По данным DPA, такое предупреждение сделал соратник канцлера Шольца, председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених в интервью Funke.



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Он уверен, что Германии на фоне продолжающейся войны в Украине нужно усилить собственную обороноспособность.



"Мы не должны игнорировать риски, связанные с развертыванием. Ракеты имеют очень короткое время предупреждения и открывают новые технологические возможности. Опасность непреднамеренной военной эскалации является значительной", – отметил он.