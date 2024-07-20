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ЦАХАЛ: Израиль атаковал Йемен, чтобы оставить послание врагам
20.07.2024 21:07 Алина Груднева

ЦАХАЛ: Израиль атаковал Йемен, чтобы оставить послание врагам

Армия обороны Израиля атаковала йеменский город Ходейда с целью оставить послание врагам Еврейского Государства.

Такое заявление сделал официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

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По его словам, истребитель, участвовавший в операции, уже благополучно вернулся в Израиль.

"Мы атаковали порт Ходейда в Йемене, поскольку он является важным экономическим источником террора хуситов и осью доставки оружия из Ирана в Йемен. Мы атаковали две инфраструктуры, включая энергетическую", - сказал он.

По словам Хагари, Иран финансирует йеменских хуситов, которые наносят ущерб мировой торговле.

"Израиль провел операцию в одиночку. Мы ожидаем, что страны мира выступят единым фронтом, поскольку это отвечает общим международным интересам", — добавил он.

Хагари подчеркнул, что операция ЦАХАЛа в Йемене получила название "Длинная рука".
 

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