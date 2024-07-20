



ЦАХАЛ: Израиль атаковал Йемен, чтобы оставить послание врагам

Армия обороны Израиля атаковала йеменский город Ходейда с целью оставить послание врагам Еврейского Государства.



Такое заявление сделал официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, истребитель, участвовавший в операции, уже благополучно вернулся в Израиль.



"Мы атаковали порт Ходейда в Йемене, поскольку он является важным экономическим источником террора хуситов и осью доставки оружия из Ирана в Йемен. Мы атаковали две инфраструктуры, включая энергетическую", - сказал он.



По словам Хагари, Иран финансирует йеменских хуситов, которые наносят ущерб мировой торговле.



"Израиль провел операцию в одиночку. Мы ожидаем, что страны мира выступят единым фронтом, поскольку это отвечает общим международным интересам", — добавил он.



Хагари подчеркнул, что операция ЦАХАЛа в Йемене получила название "Длинная рука".

