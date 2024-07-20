



Мотель обязали выплатить миллионы за смертельный инцидент с кипятком в душе

Мотель в штате Кентукки выплатит два миллиона долларов наследникам мужчины, который скончался через несколько месяцев после того, как сильно ошпарился кипятком в душе.



По данным CNN, жуткий инцидент в номере произошел в июне 2021 году.



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76-летний Алекс Кронис пошел в душ, где на него вместо теплой воды полился кипяток. Струя была такой сильной, что его сбило с ног. В итоге, мужчина получил ожоги третьей степени. На лечение, которое включало пересадку кожи, у него ушло много месяцев. В итоге, потерпевший все равно скончался.



Суд присяжных вынес вердикт, согласно которому мотель должен будет выплатить компенсацию. Наследникам Крониса заведение должно предоставить около 1,3 млн долларов США на покрытие медицинских расходов, 250 тысяч - в качестве моральной компенсации, более 16 тысяч - на расходы на похороны и 500 тысяч долларов - в качестве штрафных санкций.