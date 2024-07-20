



Удар по Йемену: десятки убитых и раненых, Байден предупрежден

Президент США получил информацию об ударе по Йемену.



В результате удара по йеменскому городу Ходейда десятки человек погибли и ранены.



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Об этом сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадат".



Также поступила информация о том, что президент США Джо Байден был уведомлен об ударе по Йемену.



Напомним, что Армия обороны Израиля официально подтвердила информацию об атаке. Удар был нанесен при помощи истребителей.

