Удар по Йемену: десятки убитых и раненых, Байден предупрежден
Президент США получил информацию об ударе по Йемену.
В результате удара по йеменскому городу Ходейда десятки человек погибли и ранены.
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Об этом сообщает саудовский телеканал "Аль-Хадат".
Также поступила информация о том, что президент США Джо Байден был уведомлен об ударе по Йемену.
Напомним, что Армия обороны Израиля официально подтвердила информацию об атаке. Удар был нанесен при помощи истребителей.