



Как питаться в условиях стресса: совет диетолога

Во время стресса многие люди совершенно не хотят ничего есть, однако этого допускать нельзя.



Известная украинская диетолог и эксперт по правильному питанию Светлана Фус напомнила, что если нормально не питаться продолжительное время, организм начинает истощаться, появляется слабость и сонливость.



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"Стресс, отсутствие отдыха и понижение двигательной активности приводят к потере аппетита. Именно поэтому советую заставлять себя есть и таким образом защищать свою пищеварительную систему", - порекомендовала она.



По словам Фус, если жесткой пищи не хочется, стоит заменить ее жидкой. Речь идет о кашах, супах-пюре. Также диетолог посоветовала употреблять некислые кисели, и, конечно же, не забывать про чистую воду.



"Стоит ли отказываться от сахара, который, по нашему мнению, может компенсировать отсутствие положительных эмоций? Как диетолог, я не рекомендую употреблять сахар. Но иногда сладости могут быть единственным источником энергии и едой вообще, если нет доступа к другим продуктам питания. Но на всякий случай напомню, что сладкое лучше употреблять в конце еды. Это может быть и ложка фруктового варенья или меда, фрукты и сухофрукты или шоколад", - пояснила она.