



Французский сторонник неонацизма осужден на два года за угрозы в Интернете

Французский сторонник неонацистов был приговорен к двум годам тюремного заключения за угрозы в Интернете и подозрения в планировании напасть на эстафету олимпийского огня, сообщают власти.



В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что 19-летний юноша был осужден после быстрого судебного разбирательства по обвинению в распространении инструкций по изготовлению бомб в социальных сетях, сообщениях, разжигающих ненависть и угрожающих смертью, а также сообщениях с личной информацией, подвергающих людей опасности.



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Этот человек, задержанный в среду утром в своем доме в регионе Эльзас на востоке Франции, руководил группой под названием

"Французское арийское подразделение" на канале социальных сетей Telegram, говорится в заявлении.



Прокуратура утверждает, что его предполагаемые комментарии, вызвавшие расследование со стороны подразделения, занимающегося борьбой с ненавистью в Интернете, не были направлены конкретно против Олимпийских игр в Париже, которые начнутся в пятницу церемонией открытия с повышенным уровнем безопасности.