



ВВС США тестируют концепцию "суперэскадрильи" в Южной Корее

7-я воздушная армия США объявила о временном перебазировании 31 истребителя F-16 на авиабазу Осан в Пхёнтхэке, Южная Корея.



В релизе ВВС говорится, что эта инициатива, рассчитанная на год, призвана проверить, как она повлияет на количество вылетов, численность личного состава, техническое обслуживание и логистику.



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Согласно плану, девять F-16 из 8-го истребительного авиакрыла на авиабазе Кунсан будут переведены в 36-ю истребительную эскадрилью в Осане, что увеличит количество приписанных F-16 на базе и позволит сформировать так называемую "суперэскадрилью". Это увеличение призвано оценить, может ли увеличение численности эскадрильи повысить эффективность обучения и боевой потенциал.



"Это испытание дает нам возможность увидеть, могут ли эскадрильи такого количества повысить эффективность обучения и одновременно увеличить наш боевой потенциал", - заявил генерал-лейтенант Дэвид Р. Айверсон, командующий 7-й воздушной армией.



Это решение отражает постоянные усилия американских военных по поддержанию активного присутствия в регионе на фоне растущей геополитической напряженности. Авиабаза Осан, расположенная в 60 километрах к югу от Сеула, является важнейшим центром военных операций США в Корее и играет жизненно важную роль в стратегии обороны Корейского

полуострова.



Реорганизация происходит в то время, когда США и их союзники постоянно адаптируют свои военные стратегии для противодействия меняющимся угрозам в регионе. Усиленная подготовка и повышение боевого потенциала играют центральную роль в поддержании надежной позиции сдерживания.



В рамках годичных испытаний военные чиновники соберут данные об оперативных характеристиках расширенной эскадрильи, включая количество вылетов и потребности в материально-технической поддержке. Результаты этих испытаний лягут в основу будущих решений по конфигурации эскадрильи и стратегии ее развертывания.

