В США мужчина угрожал убить Трампа и его кандидата в вице-президенты
В США мужчина по имени Майкл Вайзман угрожал убить Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса.
По данным управления полиции Джупитера, его арестовали.
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"После расследования сообщений и учетной записи подозреваемого в Facebook детективы полиции установили, что Вайзман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу, которые в начале этой недели стали кандидатами от Республиканской партии на пост президента и вице-президента соответственно", – сообщили в полиции.
Уточняется, что мужчина угрожал, помимо прочего, напасть на родственников Трампа и Вэнса. Ему предъявлены обвинения.