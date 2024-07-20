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В США мужчина угрожал убить Трампа и его кандидата в вице-президенты
20.07.2024 19:43 Алина Груднева

В США мужчина угрожал убить Трампа и его кандидата в вице-президенты


 В США мужчина по имени Майкл Вайзман угрожал убить Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса.

По данным управления полиции Джупитера, его арестовали.

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"После расследования сообщений и учетной записи подозреваемого в Facebook детективы полиции установили, что Вайзман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу, которые в начале этой недели стали кандидатами от Республиканской партии на пост президента и вице-президента соответственно", – сообщили в полиции.

Уточняется, что мужчина угрожал, помимо прочего, напасть на родственников Трампа и Вэнса. Ему предъявлены обвинения.

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