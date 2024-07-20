



Пелоси против автоматического выдвижения Харрис вместо Байдена

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает против выдвижения Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента вместо Джо Байдена.



Об этом сообщает издание Politico.



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Она заявила, что необходимо провести "открытый избирательный процесс" в Демократической партии.



По словам Пелоси, праймериз нужно провести, если Байден все же объявит о выходе из гонки. По словам источников, такое пожелание она выразила на прошлой неделе на встрече в Вашингтоне с делегацией Демократической партии.