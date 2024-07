Хаос в Бангладеш: сотни полицейских ранены

Во время беспорядков на студенческих протестах в Бангладеш минимум 300 полицейских получили ранения.



Об этом сообщает информационное агентство AFP.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за беспорядков в стране введен комендантский час. Для установления порядка задействована армия.



Как минимум 105 человек погибли в результате беспорядков. Сотни - ранены.



Студенты вышли на акцию протеста, потребовав изменить систему. Треть рабочих мест в госсекторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны.

BREAKING: Bangladesh has imposed a CURFEW and has deployed the ARMY to control ongoing protests against PM Hasina's authoritarian rule.



The death toll since Monday has climbed to at least 105.



Stay tuned.

pic.twitter.com/goHdtwAtcn