Хаос в Бангладеш: сотни полицейских ранены
Во время беспорядков на студенческих протестах в Бангладеш минимум 300 полицейских получили ранения.
Об этом сообщает информационное агентство AFP.
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Из-за беспорядков в стране введен комендантский час. Для установления порядка задействована армия.
Как минимум 105 человек погибли в результате беспорядков. Сотни - ранены.
Студенты вышли на акцию протеста, потребовав изменить систему. Треть рабочих мест в госсекторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны.
BREAKING: Bangladesh has imposed a CURFEW and has deployed the ARMY to control ongoing protests against PM Hasina's authoritarian rule.— Steve Hanke (@steve_hanke) July 19, 2024
The death toll since Monday has climbed to at least 105.
Stay tuned.
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