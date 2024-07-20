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Хаос в Бангладеш: сотни полицейских ранены
20.07.2024 09:39 Алина Груднева

Хаос в Бангладеш: сотни полицейских ранены

Во время беспорядков на студенческих протестах в Бангладеш минимум 300 полицейских получили ранения.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Из-за беспорядков в стране введен комендантский час. Для установления порядка задействована армия.

Как минимум 105 человек погибли в результате беспорядков. Сотни - ранены.

Студенты вышли на акцию протеста, потребовав изменить систему. Треть рабочих мест в госсекторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны.

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