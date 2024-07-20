В РФ нанесен удар по военному аэродрому
Ночью, 20 июля, в Ростовской области была совершена атака БПЛА на военный аэродром.
В пабликах пишут, что речь идет об объекте в Миллерово.
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По словам местных жителей, ночью было слышно много взрывов, при чем, не только возле аэродрома, но и в районе нефтебазы.
В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев сообщил, что дроны были сбиты.
"Пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – сказал он.