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В РФ нанесен удар по военному аэродрому
20.07.2024 10:21 Алина Груднева

В РФ нанесен удар по военному аэродрому

Ночью, 20 июля, в Ростовской области была совершена атака БПЛА на военный аэродром.

В пабликах пишут, что речь идет об объекте в Миллерово.

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По словам местных жителей, ночью было слышно много взрывов, при чем, не только возле аэродрома, но и в районе нефтебазы.

В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев сообщил, что дроны были сбиты. 

"Пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – сказал он.

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