



В РФ нанесен удар по военному аэродрому

Ночью, 20 июля, в Ростовской области была совершена атака БПЛА на военный аэродром.



В пабликах пишут, что речь идет об объекте в Миллерово.



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По словам местных жителей, ночью было слышно много взрывов, при чем, не только возле аэродрома, но и в районе нефтебазы.



В свою очередь, губернатор региона Василий Голубев сообщил, что дроны были сбиты.



"Пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – сказал он.