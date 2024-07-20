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Пожар на лодке с мигрантами возле Гаити: десятки погибших
20.07.2024 09:19 Алина Груднева

Пожар на лодке с мигрантами возле Гаити: десятки погибших

На лодке с мигрантами у побережья Гаити вспыхнул пожар.

По предварительным данным, минимум 40 человек погибли.

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По данным Международной организации по миграции, береговая охрана Гаити спасла еще 41 человека.

Точная причина пожара пока не известна. По данным Reuters, люди на лодке зажигали свечи в ритуале, прося безопасной поездки. В итоге, загорелись бочки с бензином. 11 человек доставлены в больницу.

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