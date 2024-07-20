



Кандидат Трампа в вице-президенты: Байден не может оставаться президентом

Кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс считает, что Джо Байден не только должен сняться с выборов, но и не может оставаться в должности президента.



Об этом он написал в социальной сети Х.



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Вэнс в резкой форме прокомментировал состояние здоровья американского лидера на фоне его преклонного возраста.



"Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, тогда они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен дальше оставаться президентом", – отметил Вэнс.