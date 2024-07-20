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ФСБ занялась базами ЗАГСов
20.07.2024 05:30 MIGnews.com

ФСБ занялась базами ЗАГСов

Федеральная служба безопасности может получить доступ к данным единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака. 

Законопроект одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Нормы предлагается прописать в законе “Об актах гражданского состояния”. Поправки обяжут Федеральную налоговую службу, которая выступает оператором госреестра ЗАГС, предоставлять в ФСБ  данные реестра. На данный момент такие сведения предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

ФСБ уже имеет доступ к данным о всех поездках россиян на такси, почти всем сервисам “Яндекса”, включая доставку, “Яндекс.Афиша” и “Яндекс.Здоровье”, а с 1 сентября также начнет получать сведения от РЖД и авиакомпаний.

Согласно приказу Минтранса, все перевозчки на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте будут сдавать в государственную базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и паролях учетных записей пассажиров. Информация в базе будет храниться 7 лет.

 

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