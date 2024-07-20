



Мединский удалил Каспарова из списка советских чемпионов мира по шахматам

В учебнике истории под редакцией Мединского пропал Гарри Каспаров. Стоит ожидать, что еще несколько переизданий и через поколение россияне будут знать только про Путина и их так называемую СВО.



До сих пор Россия истерично была занята присваиванием себе чужих достижений, от кухни до литературы. А теперь, вдруг оказалось, что уже и это не нужно. Вскоре в России не будет памяти о Сахарове, Ахматовой, не будет Голодомора в истории ( не только в Украине), забудут и о сталинских репрессиях.



Уже сейчас украинцы знают правописание русского языка лучше россиян, об этом можно судить по пабликам в соцсетях, по заявлениям, которые пишут пленные. Ведущие на российском телевидении бессовестно вещают ложь, в которую уже, кажется, сами верят. Россиянам останется только переписать Библию и начать историю Земли с Рюрика или Александра Невского.

