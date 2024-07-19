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США хотят помешать России вооружить хуситов
19.07.2024 20:25 MIGnews.com

США хотят помешать России вооружить хуситов

Американские спецслужбы предупреждают, что Россия может попытаться вооружить хуситов в ответ на поддержку Вашингтоном Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных официальных лиц США.

Предупреждение прозвучало после того, как глава Центрального командования США Эрик Курилла в секретном письме предупредил министра обороны Ллойда Остина о том, что возглавляемые США военные операции по сдерживанию атак хуситов на судоходных маршрутах Ближнего Востока "проваливаются", сообщает The Journal, добавляя, что США предприняли скрытые усилия по предотвращению потенциальных российских усилий.


 

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