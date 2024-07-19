



Владимир Зеленский показал результаты "русского мира" в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале тяжелые фото последнего обстрела города Николаева русскими оккупантами.



"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким.



Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", написал Президент.



По обновленным данным, в результате российского ракетного удара по Николаеву - пятеро убитых, среди них 10-летний ребенок.

