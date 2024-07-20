



Трамп пообещал Зеленскому помощь

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Он пообещал украинскому лидеру "положить конец войне".



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"Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем", - сообщил Зеленский.



По словам украинского лидера, в ходе разговора он отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства.



"Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Российские удары по нашим городам и селам продолжаются каждый день", - добавил Зеленский.



Он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным.



Что примечательно, США предоставили Киеву военную помощь на десятки миллиардов долларов с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.