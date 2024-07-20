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Трамп пообещал Зеленскому помощь
20.07.2024 07:13 Алина Груднева

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он пообещал украинскому лидеру "положить конец войне".

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"Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем", - сообщил Зеленский.

По словам украинского лидера, в ходе разговора он отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства.

"Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Российские удары по нашим городам и селам продолжаются каждый день", - добавил Зеленский.

Он договорился с Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным.

Что примечательно, США предоставили Киеву военную помощь на десятки миллиардов долларов с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.

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