



Байден ответил, когда возобновит предвыборные мероприятия

Президент США Джо Байден намерен возобновить предвыборные мероприятия на следующей неделе.



В настоящее время он находится в изоляции из-за коронавируса.



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По словам американского лидера, он с нетерпением ожидает возвращения к предвыборной кампании.



Говоря о своих планах, Байден раскритиковал своего оппонента Дональда Трампа, отметив, что у того "нет никакого плана", чтобы объединить американцев.



"Мрачное видение Дональдом Трампом будущего – это не то, кем мы являемся как американцы.Вместе, как партия и как страна, мы можем и победим его на выборах", – отметил Байден.