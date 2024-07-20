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Байден ответил, когда возобновит предвыборные мероприятия
20.07.2024 09:11 Алина Груднева

Байден ответил, когда возобновит предвыборные мероприятия

Президент США Джо Байден намерен возобновить предвыборные мероприятия на следующей неделе.

В настоящее время он находится в изоляции из-за коронавируса.

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По словам американского лидера, он с нетерпением ожидает возвращения к предвыборной кампании.

Говоря о своих планах, Байден раскритиковал своего оппонента Дональда Трампа, отметив, что у того "нет никакого плана", чтобы объединить американцев.

"Мрачное видение Дональдом Трампом будущего – это не то, кем мы являемся как американцы.Вместе, как партия и как страна, мы можем и победим его на выборах", – отметил Байден.

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