



Байден обсудит с Нетаниягу прекращение огня в Газе

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоится в Белом доме на следующей неделе, несмотря на коронавипрус у американского лидера.



По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они обсудят потенциальную сделку о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.



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"Президент сосредоточит разговор с премьер-министром Нетаньяху на том, что необходимо сделать для совместной работы, а затем США будут работать с другими посредниками, чтобы заключить это соглашение в ближайшие недели", - сказал Салливан.



По его словам, Байден изложил предложение по сделке еще в конце мая. До сих пор есть детали, над которыми нужно работать.



"Как вы слышали от министра Блинкена, мы считаем, что есть возможность это сделать. Мы осознаем, что на этом пути остаются препятствия. Давайте используем следующую неделю, чтобы попытаться преодолеть эти препятствия и достичь соглашения", - добавил Салливан.



Он также добавил, что сейчас есть хорошая возможность для достижения сделки. Он добавил, что настоящий вопрос заключается в том, можно ли работать над политикой с обеих сторон.



"Я считаю, что ответ на этот вопрос - ответ "да".Мы не успокоимся, пока не достигнем этого, и как можно быстрее", - подчеркнул Салливан.