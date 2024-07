В Китае обрушился мост: десятки человек пропали без вести

В Китае обрушился мост на севере страны, в результате чего как минимум 30 человек пропали без вести.



По данным местных СМИ, минимум 11 человек погибли.



Причиной обрушения моста стали проливные дожди, из-за которых произошли наводнения.



Поисково-спасательная операция продолжается.

