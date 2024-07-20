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Блинкен озвучил прогноз по поводу Украины, если выберут Трампа
20.07.2024 10:10 Алина Груднева

Блинкен озвучил прогноз по поводу Украины, если выберут Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина выстоит даже в том случае, если к власти в США придет Дональд Трамп и урежет стране военную помощь.

Его слова цитирует Associated Press.

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Блинкен считает, что после выборов американская администрация должна продолжать поставлять военную помощь Украине. Он напомнил, что между двумя странами подписано соглашение о безопасности.

"Если бы мы отступили от этого.Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое", – отметил Блинкен.

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