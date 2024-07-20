Блинкен озвучил прогноз по поводу Украины, если выберут Трампа
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина выстоит даже в том случае, если к власти в США придет Дональд Трамп и урежет стране военную помощь.
Его слова цитирует Associated Press.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Блинкен считает, что после выборов американская администрация должна продолжать поставлять военную помощь Украине. Он напомнил, что между двумя странами подписано соглашение о безопасности.
"Если бы мы отступили от этого.Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое", – отметил Блинкен.