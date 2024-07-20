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Катар доволен решением Международного суда относительно Израиля
20.07.2024 12:25 Алина Груднева

Катар доволен решением Международного суда относительно Израиля

Катар отреагировал на решение Международного суда в Гааге относительно израильских поселений.

"Мы призываем все страны признать действия Израиля незаконными и выступить против них. Мы призываем оставить в силе решение суда и решить палестинский вопрос", - сказано в заявлении МИД Катара.

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Ранее в Гааге постановили, что поселенческая политика Еврейского Государства в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме якобы нарушает международное право и противоречит Женевской конвенции.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Еврейское Государство не может быть оккупантом на собственной земле.

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