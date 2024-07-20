



Бывший зам Шойгу молил о свободе: что ответили в суде

Бывший заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов просил у суда об освобождении.



По данным российских СМИ, он прикрывался тем, что получал награды за участие боевых действий.



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В связи с этим его адвокаты попросили смягчить ему меру пресечения. Суд все доводы отклонил.



В итоге, его арест продлили до 23 сентября, отметив, что Иванов может скрыться, если его отправить на свободу. Напомним, что бывшего зама Шойгу обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.