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Трамп хочет усадить Украину за стол переговоров с РФ
20.07.2024 09:29 Алина Груднева

Трамп хочет усадить Украину за стол переговоров с РФ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о желании принести мир в Украину.

Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети TruthSocial после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Трампа, разговор с украинским лидером был хорошим.

"Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, поскольку как, как следующий президент США, я принесу в мир мир и закончу войну, которая унесла столько жизней и разрушила судьбы стольких невинных семей", - сказал Трамп. 

Он добавил, что Украина и РФ должны сесть за стол переговоров и "договориться о соглашении", "которое прекратит боевые действия и проложит путь к процветанию".

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