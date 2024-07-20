



Трамп хочет усадить Украину за стол переговоров с РФ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о желании принести мир в Украину.



Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети TruthSocial после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Трампа, разговор с украинским лидером был хорошим.



"Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, поскольку как, как следующий президент США, я принесу в мир мир и закончу войну, которая унесла столько жизней и разрушила судьбы стольких невинных семей", - сказал Трамп.



Он добавил, что Украина и РФ должны сесть за стол переговоров и "договориться о соглашении", "которое прекратит боевые действия и проложит путь к процветанию".