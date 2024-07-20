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В Греции совершена кибератака на реестр недвижимости
20.07.2024 10:30 Алина Груднева

В Греции совершена кибератака на реестр недвижимости

В Греции хакеры дважды атаковали реестр недвижимости.

По данным издания Ekathimerini, похищены файлы и взломан один из серверов правительства страны, где хранилась резервная копия основной базы данных кадастра.

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В министерстве цифрового управления заверили, что хакеры никаких данных не удалили. Выясняется, какую информацию они успели похитить.

Уточняется, что кибератака не отразилась на операции с недвижимостью.
 

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