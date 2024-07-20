



В Греции совершена кибератака на реестр недвижимости

В Греции хакеры дважды атаковали реестр недвижимости.



По данным издания Ekathimerini, похищены файлы и взломан один из серверов правительства страны, где хранилась резервная копия основной базы данных кадастра.



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В министерстве цифрового управления заверили, что хакеры никаких данных не удалили. Выясняется, какую информацию они успели похитить.



Уточняется, что кибератака не отразилась на операции с недвижимостью.

