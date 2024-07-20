



В Армении иностранец открыл огонь по полицейским

В субботу, 20 июля, иностранец открыл огонь в отделении полиции в Армении.



По данным местных СМИ, это произошло в Котайкской области.



Как минимум двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Полицейские открыли ответную стрельбу, ранив 50-летнего напавшего.



В министерстве внутренних дел Армении сообщили, что подозреваемый гражданин Ирака перед инцидентом был доставлен в отделение.



Там ему удалось завладеть полицейским оружием. По факту атаки ведется расследование. Раненых госпитализировали.