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В Армении иностранец открыл огонь по полицейским
20.07.2024 11:38 Алина Груднева

В Армении иностранец открыл огонь по полицейским

В субботу, 20 июля, иностранец открыл огонь в отделении полиции в Армении.

По данным местных СМИ, это произошло в Котайкской области.

Как минимум двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Полицейские открыли ответную стрельбу, ранив 50-летнего напавшего.

В министерстве внутренних дел Армении сообщили, что подозреваемый гражданин Ирака перед инцидентом был доставлен в отделение. 

Там ему удалось завладеть полицейским оружием. По факту атаки ведется расследование. Раненых госпитализировали.

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