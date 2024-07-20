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Австралиец пожертвовал частью пальца ради Олимпиады
20.07.2024 11:49 Алина Груднева

Австралиец пожертвовал частью пальца ради Олимпиады

Австралийский хокеист Мэтт Доусон пожертвовал частью пальца ради участия в Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен сломал палец незадолго до этого.

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Перелом ставил под угрозу его участие в соревнованиях. В итоге, Доусон решился ампутировать кусок пальца, а не гипсовать его.

"Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни", – сообщил спортсмен.

Решение Мэтта в Австралии назвали смелым и самоотверженным. После ампутации он вернулся к тренировкам в преддверии Олимпиады.

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