



Австралиец пожертвовал частью пальца ради Олимпиады

Австралийский хокеист Мэтт Доусон пожертвовал частью пальца ради участия в Олимпийских играх в Париже.



Спортсмен сломал палец незадолго до этого.



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Перелом ставил под угрозу его участие в соревнованиях. В итоге, Доусон решился ампутировать кусок пальца, а не гипсовать его.



"Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни", – сообщил спортсмен.



Решение Мэтта в Австралии назвали смелым и самоотверженным. После ампутации он вернулся к тренировкам в преддверии Олимпиады.