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В Сирии нанесен удар по военной базе
20.07.2024 13:07 Алина Груднева

В Сирии нанесен удар по военной базе

В субботу, 20 июля, по военной базе в Сирии был нанесен удар, который приписывается Израилю.

По данным арабских СМИ, под удар попала база 175-го батальона армии Асада недалеко от Даръа.

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Армия обороны Израиля информацию об ударе, традиционно, не комментирует.

Согласно сообщениям, возле базы находятся охраняемые оружейные склады. Также там есть штабы и полигоны.

Город Даръа расположен на юге Сирии. Большинство населения - сунниты. 

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