



В Сирии нанесен удар по военной базе

В субботу, 20 июля, по военной базе в Сирии был нанесен удар, который приписывается Израилю.



По данным арабских СМИ, под удар попала база 175-го батальона армии Асада недалеко от Даръа.



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Армия обороны Израиля информацию об ударе, традиционно, не комментирует.



Согласно сообщениям, возле базы находятся охраняемые оружейные склады. Также там есть штабы и полигоны.



Город Даръа расположен на юге Сирии. Большинство населения - сунниты.