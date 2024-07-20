



Покушение на Трампа: раскрыты новые подробности о стрелке

Мэтью Крукс тщательно готовился к покушению на кандидата в президенты Дональда Трампа.



По версии следствия, он использовал дрон, чтобы подробно изучить место, где проводился митинг.



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Идеология и мотивы Крукса по-прежнему не установлены. Полиция собирает показания с людьми из его окружения. Знакомые стрелка отмечают, что он был тихим и спокойным молодым человеком.



Уточняется, что Крукс отлично разбирался в компьютерах и хорошо учился в школе. С коллегами и пожилыми людьми в доме престарелых, где он подрабатывал, молодой человек был вежливым. Перед митингом он просил босса о выходном, сказав, что у него есть важные дела.