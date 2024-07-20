



Демократы хотят выдвинуть Харрис вместо Байдена

Представители Демократической партии начали привлекать доноров, чтобы оказать финансовую поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Камалы Харрис.



Об этом сообщает Politico.



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Основная цель демократов - женщины-доноры. Одна из организаций пытается привлечь первую волну взносов.



"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее", - сказала представительница организации.



Она отметила, что доноры хотят слышать, что Харрис будет выдвигаться вместо Джо Байдена.