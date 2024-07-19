



Трамп на съезде республиканцев: "Я не должен был быть здесь"

Дональд Трамп описывает, как он едва выжил после покушения на его жизнь, и говорит восторженной аудитории на Республиканском национальном съезде в своей первой речи после нападения, что он оказался здесь "по милости Всемогущего Бога".



"Я услышал громкий свистящий звук и почувствовал, как что-то очень, очень сильно ударило меня в правое ухо", - говорит он в Милуоки, его ухо все еще закрыто толстой повязкой. Я сказал себе: "Ого, что это было? Это может быть только пуля".



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Когда он говорит толпе, что его "не должно было быть здесь", толпа скандирует в ответ: "Да, ты здесь!". На фоне фотографий окровавленного Трампа, демонстрируемых на экранах позади него, Трамп хвалит агентов Секретной службы, которые бросились к нему на помощь, и отдает дань уважения погибшему пожарному-добровольцу Кори Комператоре, целуя его пожарную каску.



Бывший президент взял необычно примирительный тон в первые минуты речи, когда он официально принял номинацию на пост президента от партии.



"Я баллотируюсь, чтобы стать президентом для всей Америки, а не для половины Америки, потому что нет никакой победы в победе для половины Америки", - сказал он, заметно сменив тон для обычно воинственного бывшего президента.



Но он быстро переключился на хорошо знакомые нападки на администрацию Байдена, бездоказательно утверждая, что обвинения по уголовным делам являются политически мотивированными попытками помешать его избранию.



Эта речь завершила четырехдневное мероприятие, на котором его приветствовала партия, которая теперь, похоже, полностью в его власти.

