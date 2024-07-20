



В Испании туристов будут штрафовать за захват пляжных мест

В испанском городе Кальпе туристов будут штрафовать за захват пляжных мест.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление городского совета.



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Отдыхающим напомнили, что на пляжах запрещено устанавливать стулья, гамаки и зонтики до девяти утра, чтобы "забить" для себя место.



На нарушителей будут составлять административные протоколы. Штраф составит 250 евро. Более того, стулья, гамаки и зонтики, оставленные без присмотра на более чем три часа, могут быть убраны.