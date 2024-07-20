Хуситы: Иран нам не помогал наносить удар по Тель-Авиву
Йеменские хуситы объявили, что Иран им не помогал наносить удар дроном по Тель-Авиву 19 июля.
Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки.
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"Иран не участвовал в принятии решения о нападении на Тель-Авив. Мы сообщили им об этом позже", - сказал представитель хуситов.
Как сообщалось ранее, в результате удара дрона по Тель-Авиву погиб один человек, несколько получили ранения.