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Хуситы: Иран нам не помогал наносить удар по Тель-Авиву
20.07.2024 07:19 Алина Груднева

Хуситы: Иран нам не помогал наносить удар по Тель-Авиву

Йеменские хуситы объявили, что Иран им не помогал наносить удар дроном по Тель-Авиву 19 июля.

Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки.

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"Иран не участвовал в принятии решения о нападении на Тель-Авив. Мы сообщили им об этом позже", - сказал представитель хуситов.

Как сообщалось ранее, в результате удара дрона по Тель-Авиву погиб один человек, несколько получили ранения.

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