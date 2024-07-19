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В Сирии задержан один из главарей ИГИЛ
19.07.2024 12:36 Алина Груднева

В Сирии задержан один из главарей ИГИЛ

На севере Сирии задержали одного из главарей ИГИЛ Файез Абид аль-Мухаммад.

Об этом сообщило информационное агентство North Press.

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Операцию по задержанию террориста проводили "Сирийские демократические силы" - международная коалиция, возглавляемая США.

Его схватили в городе Аль-Карама. Мухаммад отвечал за планирование и подготовку терактов, направленных против мирных жителей, военных и объектов гражданских служб.

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