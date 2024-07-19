



В Сирии задержан один из главарей ИГИЛ

На севере Сирии задержали одного из главарей ИГИЛ Файез Абид аль-Мухаммад.



Об этом сообщило информационное агентство North Press.



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Операцию по задержанию террориста проводили "Сирийские демократические силы" - международная коалиция, возглавляемая США.



Его схватили в городе Аль-Карама. Мухаммад отвечал за планирование и подготовку терактов, направленных против мирных жителей, военных и объектов гражданских служб.