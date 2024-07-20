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В Белом доме так и не смогли ответить Украине по поводу ударов по РФ
20.07.2024 20:43 Алина Груднева

В Белом доме так и не смогли ответить Украине по поводу ударов по РФ

Представитель Совета по нацбезопасности США Джейк Салливан так и не смог предоставить однозначного ответа Украине относительно ее возможностей наносить удары по объектам в глубине территории России.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

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На брифинге Салливан отметил, что Белый дом постоянно следит за ситуацией в вопросе применения американского оружия по территории РФ.

"Я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос", - ответил он журналистам.

Что примечательно, президент Украины Владимир Зеленский попросил у США разрешения относительно ударов по российской территории. В администрации Байдена продолжают обсуждать этот вопрос.

Салливан отметил, что Североатлантический Альянс продолжит играть решающую роль в вопросе поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

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