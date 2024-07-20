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Венгрия наложила вето на осуждение Евросоюзом решения Израиля о "Палестине"
20.07.2024 19:13 Алина Груднева

Венгрия наложила вето на осуждение Евросоюзом решения Израиля о "Палестине"

Венгрия наложила вето на заявление Евросоюзом с осуждением решения Израиля, который выступил против создания "палестинского государства".

В итоге, заявление пришлось публиковать главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

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Таким образом, Венгрия стала единственной страной ЕС, которая выступила против соответствующего заявления. Евросоюз хотел обнародовать такую реакцию от имени 27 стран-членов.

"Подавляющее большинство в израильском Кнессете, который представляет израильский народ, говорит "нет" палестинскому государству – это радикальное изменение", – сказал Боррель.

Уточняется, что другие страны ЕС так и не смогли убедить Будапешт снять свое вето.

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