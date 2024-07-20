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Трамп: Ким Чен Ын по мне скучает
20.07.2024 18:42 Алина Груднева

Трамп: Ким Чен Ын по мне скучает

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверен, что глава КНДР Ким Чен Ын по нему "соскучился".

Такое заявление он сделал на съезде республиканцев.

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"Ким Чен Ын хотел бы меня видеть в должности президента США. Я думаю, он скучает по мне, если вы хотите знать правду", - сказал Трамп.

Он добавил, что собирается наладить личные отношения с лидером Северной Кореи, если его выберут президентом США.

"Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия", - добавил он.

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