



ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по хуситам в ответ за нападения на Израиль

ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по "террористическому режиму хуситов" в ответ на нападения на Израиль



Армия обороны Израиля в своем заявлении подтверждает, что некоторое время назад нанесла авиаудары в Йемене.



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"Истребители нанесли удар по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худайда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против государства Израиль в последние месяцы", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.



По словам военных, инструкции для израильских граждан не изменились.



Военные заявляют, что вскоре предоставят более подробную информацию.



Этот удар, по-видимому, является первым случаем, когда Израиль наносит удар в Йемене.

