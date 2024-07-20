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ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по хуситам в ответ за нападения на Израиль
20.07.2024 19:39 MIGnews.com

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по хуситам в ответ за нападения на Израиль

ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по "террористическому режиму хуситов" в ответ на нападения на Израиль

Армия обороны Израиля в своем заявлении подтверждает, что некоторое время назад нанесла авиаудары в Йемене.

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"Истребители нанесли удар по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худайда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против государства Израиль в последние месяцы", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По словам военных, инструкции для израильских граждан не изменились.

Военные заявляют, что вскоре предоставят более подробную информацию.

Этот удар, по-видимому, является первым случаем, когда Израиль наносит удар в Йемене.
 

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