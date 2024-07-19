



Анджелина Джоли готова закопать топор войны с Питтом

Звезда Голливуда Анджелина Джоли готова закопать топор войны с бывшим мужем Брэдом Питтом.



По словам ее адвоката, актриса попросила бывшего отозвать иск по поводу их общей винодельни Chateau Miraval.



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"Анджелина вновь обращается к мистеру Питту. Она просит его прекратить борьбу и наконец дать их семье встать на путь исцеления. Если мистер Питт не отзовет свой иск, у его бывшей жены не останется другого выбора, кроме как добыть сведения, доказывающие то, что его обвинения в ее адрес ложны", - отметил адвокат.



Джоли продала свою долю винодельни российскому бизнесмену. Таким образом, она нарушила договор.