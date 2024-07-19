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Масштабный сбой в аэропортах по всему миру
19.07.2024 10:20 Алина Груднева

Масштабный сбой в аэропортах по всему миру

Аэропорты по всему миру также столкнулись с глобальным сбоем в работах серверов.

Об этом уже сообщили в США, Испании и Германии.

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"Авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines запретили взлет для всех своих самолетов из-за проблем со связью,  которые произошли в связи с глобальным сбоем", - сообщает управление гражданской авиации США.

В Берлине предупредили о возможности задержки рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу.

Turkish Airlines также приостановила полеты. Также прекратили работу несколько аэропортов Великобритании.

В свою очередь, в Австралии сообщили о сбое, связанном с работой ноутбуков. Также сбой наблюдается в работе Windows.

Кроме того, услуги на Лондонской фондовой бирже также приостановлены. 

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