



Масштабный сбой в аэропортах по всему миру

Аэропорты по всему миру также столкнулись с глобальным сбоем в работах серверов.



Об этом уже сообщили в США, Испании и Германии.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines запретили взлет для всех своих самолетов из-за проблем со связью, которые произошли в связи с глобальным сбоем", - сообщает управление гражданской авиации США.



В Берлине предупредили о возможности задержки рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу.



Turkish Airlines также приостановила полеты. Также прекратили работу несколько аэропортов Великобритании.



В свою очередь, в Австралии сообщили о сбое, связанном с работой ноутбуков. Также сбой наблюдается в работе Windows.



Кроме того, услуги на Лондонской фондовой бирже также приостановлены.