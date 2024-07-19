



В Якутии пропал вертолет с ФСБшниками

В российской Якутии пропал с радаров вертолет Robinson R44II, на борту которого находились сотрудники ФСБ.



По данным "Радио Свобода", он пропал после того, как сработал аварийный маяк в Алданском районе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь", - сообщил источник.



Начаты поиски пропавшего вертолета. По предварительным данным, на борту были пилот и три ФСБшника.